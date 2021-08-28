شوارع بغداد تشهد زحاما شديدا

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، الموقف المروري في ظل وصول الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سيطرة الدورة الطابقين تشهد ازدحاما وتفتيش كل العجلات والخط السريع باتجاه الخضراء و العامرية يشهد ازدحاما ايضا". وأضاف، ان "سيطرة ساحة قحطان وشارع المطار والقادسية والمنطقة الخضراء كلها تشهد ازدحاما". وتابع، ان "جسر العامرية مغلق أما سيطرة اليوسفية تشهد ازدحاما، بينما تم غلق سيطرة نفق الشرطة"، فيما طريق صعود سريع الدورة من محمد القاسم يشهد ازدحاما خانقا". وأدرف ان "سريع الدورة سالك وسيطرة ام طبول تشهد ازدحاما".

