نينوى.. الاطاحة باربعة من عناصر داعش الارهابي

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى والفوج الثالث اللواء ٧٣ التابع لقيادة الفرقة الخامسة عشر جيش عراقي وبناء على مذكرات قبض صادرة عن القضاء ومن خلال تعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية وهم كل من الداعشي ( ص خ ا ع ) والداعشي ( ي س ا خ ) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) والداعشي ( ع خ س ح ) والداعشي ( ا م ا ع ) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ( فرقة الفرقان وديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".واضافت انه "تم القبض عليهم في ناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل".