شرطة بغداد تطيح بتاجر مخدرات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات".واضافت انه "تمت العملية بناء على توجيهات قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني من الفوج الحادي عشر وضابط التحقيق وضابط الاستخبارات وتم تنفيذ امر القبض والتحري الصادر من القضاء العراقي بحق احد المتهمين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات ليتم تسليمه الى احد مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".