شرطة بغداد تتخذ إجراءات جديدة للحد من الانتحار

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة شرطة بغداد نشرت عددا كبيرا من الدوريات الراجلة والالية ضمن الجسور ومقتربات الانهر من اجل تأمين الحماية اللازمة لهذه النقاط الحيوية بالاضافة للحد من حالات الانتحار التي قد يقدم البعض عليها".وأضاف البيان، أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح وجه مديرية افواج طوارىء شرطة بغداد والافواج التابعة لهذه المديرية بتحريك دوريات راجلة وآلية ضمن الجسور ومقترباتها وتفعيل دور هذه الدوريات للحد من حدوث حالات الانتحار التي قد يقدم البعض على القيام بها وعلى مدار ٢٤ ساعة".