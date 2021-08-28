الحشد يعقد مؤتمراً مع وجهاء "الطارمية" لتعزيز الأمن

عقد الحشد الشعبي، السبت، مؤتمراً موسعاً مع وجهاء الطارمية شمالي بغداد لتعزيز الامن والاستقرار.



وجاء في بيان للحشد، إن "قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عقدت مؤتمراً موسعاً مع وجهاء وشيوخ عشائر الطارمية لتعزيز الامن والاستقرار في القضاء".

وأضاف البيان أن "شيوخ ووجهاء عشائر الطارمية قدموا التعازي للواء 12 في الحشد الشعبي بالطارمية، باستشهاد ثلة من مجاهدي اللواء بالهجوم الاخير"، مشيراً الى أن "الوفد بحث مع قادة اللواء في مقر عمليات اللواء بالطارمية الاوضاع الامنية والتعاون مع الاهالي للابلاغ عن الاسماء المطلوبة وعن اي عمل مشتبه به قد يخل بامن مناطقهم".

وأكد شيوخ ووجهاء الطارمية استعدادهم بحسب البيان "لتقديم المعلومات والدعم المستمر لاجراء عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين في سبيل استقرار المنطقة والحفاظ على امنها بوجود قوة ضحت وقدمت مثل ابطال اللواء 12 في الحشد الشعبي".

بدوره أكد اللواء 12 بالحشد الشعبي وفقاً للبيان أن "منتسبي اللواء هم دروع لصد اي تعرض قد يهز امن المواطنين في الطارمية على وجه الخصوص".