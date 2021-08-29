القبض على متهم اقدم على سرقة محولة كهربائية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها إلقت القبض على متهمين اثنين لارتكابهم جرائم قتل ضمن مكاتب مكافحة إجرام حي العامل وحسينية المعامل"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وفي سياق متصل، "ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ القبض على متهم لقيامه بسرقة محولة كهربائية تابعة إلى وزارة الكهرباء"، مبينة أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن حادث السرقة وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وضبط المحولة المسروقة".واشار البيان الى، انه "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".