رئيس جهاز الأمن الوطني يتابع ميدانياً خطة زيارة الأربعين

وقال الجهاز في بيان، إن الأسدي "زار اليوم الأحد محافظتي بابل وكربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الجهاز الأمنية لتأمين زيارة الاربعين، حيث التقى محافظ بابل حسن منديل، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بالسيطرة الأمنية ومراقبة المناطق الحيوية التي ستشهد زخما بمرور الزائرين".كما زار الأسدي بحسب البيان "مديرية امن بابل للاشراف على الخطط الأمنية والتوجيه بتكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المعلومات الاستخبارية وايصالها بأسرع وقت الى الاجهزة الامنية"، مشيراً الى أن "الاسدي زار محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف جاسم الخطابي وناقش معه الاستعدادات الجارية لزيارة الاربعينية وضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير بئية آمنة خلال مراسيم الزيارة".