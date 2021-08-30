القبض على 3 متهمين بالسرقة والتزوير في بغداد

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبالغ مالية بقيمة 6 ملايين دينار عراقي وثلاثة آلاف دولار أميركي من داخل إحدى الدور السكنية ومحل لبيع الزيوت ضمن مكاتب مكافحة إجرام الحرية والقدس".وفي سياق متصل، "ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الخضراء القبض على متهم لقيامه بشراء أجهزة موبايل بعملة مزيفة من فئة 100 دولار أميركي، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود".