شرطة البصرة تطيح بمتهمة بالاتجار بالبشر

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات عن وجود امرأة تقوم ببيع الاطفال في منطقة الزبير، تم على الفور تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة اجرام البصرة، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى مكان تواجدها وبعد اخذ الموافقات الاصولية من قاضي التحقيق تم التحري داخل الدار والقبض عليها وبصحبتها ٤ اطفال اعمارهم بين شهر الى شهرين ووجود طفلين اخرين، الاول يبلغ من العمر ٤ سنوات والاخر سنتين ولا توجد مستمسكات اصولية للاطفال، كما ضبط بحوزتها مواد مخدرة تقدر بـالغرامات مع ادوات للتعاطي".واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها توقيفها وفق المادة ٦ اتجار".