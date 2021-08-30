الرد السريع تقبض على مبتز الكتروني في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات الاتحادية وجهاز الامن الوطني تمكنت من تنفيذ واجب مشترك بإلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهمة الابتزاز الالكتروني لاحدى الفتيات في قضاء طوزخورماتو".واضافت ان "المتهم كان مطلوبا بقضايا جنائية أخرى، وتم تسليمه اصوليا الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".