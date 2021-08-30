بابل.. القبض على عدد من المتهمين بالارهاب والمخدرات

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارز مشتركة من شرطة محافظة بابل ومديرية الاستخبارات، تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق المادة "4 إرهاب"، وذلك من خلال عملية أمنية نفذت ضمن قاطع المسؤولية شمالي المحافظة، وجرت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".واضافت ان "مفارز قسم شؤون السيطرات بالإشتراك مع أفراد الأجهزة الأمنية الساندة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة في نقطتي تفتيش أمنية شمالي مدينة الحلة".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين كافة الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".