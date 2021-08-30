عمليات البصرة تقبض على عدد من المطلوبين وتضبط اسلحة مخالفة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على ١٠ مطلوبين أثنين منهم بتجارة المواد المخدرة وأخر وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي".واضافت ان "القوة المنفذة لواجب اليوم تمكنت من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ٦ وقاذفةRBG7 بالإضافة إلى مجموعة من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وذلك في مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة".واشارت القيادة الى ان "سيطرة الشهيد قيس "البوابة" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يحملان مواد مخدرة وبالجرم المشهود تم إحالتهم إلى القضاء".