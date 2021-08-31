شجار الزعفرانية.. الشرطة تطيح بالقاتل في وقت قياسي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية من إلقاء القبض على قاتل، جاء ذلك أثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية، أدت الى قتل احد الطرفين، على الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتطويق مكان الحادث من قبل دوريات النجدة، والقبض على القاتل بحوزتة السلاح المستعمل بالجريمة آلة جارحة "سكين"،موضحة انه تم "تسليمه الى مركز الشرطة أصوليا".وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحدوث مشاجرة بين شخصين اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة بطعنات سكين ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، وذلك بسبب خلاف مالي".