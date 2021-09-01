القبض على "قاتل" جنوب شرقي بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات قدمها أحد المواطنين، عن وجود جريمة قتل، على الفور تم تشكيل فريق عمل أمني من اللواء الأول شرطة اتحادية، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".واضاف البيان، انه "بالتعاون مع مركز شرطة الزعفرانية، حيث تمكن الفريق من إلقاء القبض على القاتل بعد مطاردته في منطقة البساتين ضمن قاطع النهروان جنوب شرقي بغداد وتم القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزائه وفق القانون".