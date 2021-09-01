توضيح هام من شرطة كربلاء بشأن عجلة اقتحمت السيطرة المركزية (فيديو وصور)

اصدرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، توضيحا هاما بشأن عجلة اقتحمت السيطرة المركزية وأوقعت مصابين.

وقالت القيادة في بين ورد للسومرية نيوز، "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات خبر بعنوان (عجلة تقتحم مضامير التفتيش في المركزية)".

واضاف البيان، "من أجل نشر الحقائق للرأي العام تود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت ان توضح ان ما حصل هو قدوم شخص معوق يقود عجلة نوع ميتسوبيشي حمراء اللون قادم من جهة التربية بأتجاه المركزية فقد ارتبك السائق لانه كبير السن ومعوق ورجله اصطناعي مما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلته وادى به الى ضرب مضمار التفتيش واصابة احد منتسبينا وطفلة وامرأه تم على اثرها نقلهم الى المستشفى الحسيني لتلقي العلاج".

سائق عجلة يفقد السيطرة على عجلته ويقتحم السيطرة المركزية في محافظة #كربلاء المقدسة ما اسفر عن دهس طفلة وامرأة واصابتهما باصابات خطرة pic.twitter.com/4uMZ57xWaR — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) September 1, 2021

واوضح، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسبب الحادث".