هيئة الكمارك تعلن احصائية النشاطات وعمليات الضبط لشهر آب

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن حجم النشاطات والمخالفات المضبوطة في مراكزها الكمركية خلال شهر آب المنصرم.

وقالت الهيئة، ان "عمليات الضبط في المراكز الكمركية بلغت (٥٥) مخالفة بينما عمليات الضبط لأقسام التحريات ومكافحة التهريب في المناطق الكمركية بلغت (٥٩) مخالفة وبلغت عمليات الأتلاف (٤)عمليات فيما بلغت عمليات اعادة الأصدار(١٨) ارسالية تم اعادة إصدارها لمخالفتها ضوابط الأستيراد".

من جانب اخر قامت الهيئة بجهود استثنائية للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا حيث قامت كوادرها بتسهيل دخول (٢٤٣) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي لدعم القطاع الصحي للبلد، وفقا للبيان.