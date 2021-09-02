حصيلة واجبات نجدة بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القبض على شخصين يحملون الات جارحة (سكين) ضمن ساحة التحرير من قبل دوريات نجدة الكندي".وأضاف البيان، ان "دوريات نجدة الكرادة والدورة نفذت واجب مشترك مع الاجهزة الامنية الاخرى وكانت حصيلة الواجب:-القبض على (٥٤) شخص مشبه به ضمن منطقة البتاوين.-العثور على (٦) رمانات يدوية ودرع واقي وجهاز بيني داخل احد المنازل ضمن منطقة الدورة.-ضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (٥) ضمن مناطق متفرقة.-القبض على (٣٠) متسولآ .-ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد(٣٤).-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(٥).واشار البيان الى، انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".