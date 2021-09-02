الإطاحة بثلاثة إرهابيين ومتهم بالتزوير في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تواصل القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد مسندة بمعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، إذ تمكنت (مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد) من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب احداهما في جانب الكرخ ".في حين "تمكنت قوة من (مديرية استخبارات وامن بغداد) من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في جانب الرصافة"، بحسب البيان.واشارت الخلية الى، ان "قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على مزور كان يحمل مستمسكات مزورة لترويج معاملة في أحدى الدوائر".ولفتت الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".