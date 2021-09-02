العثور على عبوات ناسفة في كركوك

نفذت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عملية تفتيش وتعثر على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش منطقتي (بابوجان والسلامية) بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الانواع".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة (الدب) بكركوك تم خلالها العثور على 3 قنابر هاون عيار 120 ملم ،

واوضح انه "تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".