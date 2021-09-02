بينهم متهمون بالارهاب.. القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة بالبصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها القت القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعدد من المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق مواد جنائية مختلفة، وذلك من خلال حملة أمنية تضمنت فعاليات مختلفة بمناطق متفرقة من المحافظة بهدف ملاحقة المطلوبين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".واضافت انه "تم ضبط مواد مخدرة تتضمن كمية من مادة الحشيشة، ومادة الكرستال المخدرة، وأدوات تعاطي المخدرات، وضبط أسلحة غير مرخصة، وعجلات ودراجات نارية مخالفة".واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات الأمنية المعنية".