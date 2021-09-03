الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على "داعشي" في ايسر الموصل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مشيرة الى انه "احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وقد عمل ضمن ما يسمى قاطع نينوى - ولاية العراق".واشار البيان الى ان "العملية جاءت خلال واجب امني تم تنفيذه في الساحل الايسر لمدينة الموصل، مضيفا انه واثناء تفتيش دار الارهابي تم العثور على ملجأ خلف الدار كان يستخدم للتخفي عند مداهمة القوات الأمنية".