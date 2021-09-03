القبض على عصابة تسرق الدراجات النارية والحقائب النسائية في كركوك (فيديو)

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية والحقائب النسائية في محافظة كركوك.

الوكالة قالت بيان ورد للسومرية ينوز، انه "بعد تكرار عمليات سرقة الدراجات النارية والحقائب النسائية، مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشأت /مكافحة أجرام أزادي تطيح بعصابة سرقة متكونة من متهمين وتم القبض عليهم وأعترفوا بسرقة عشرات الدراجات النارية وتسليب اجهزة الموبايل والحقائب النسائية من المواطنين داخل المدينة وصدقت اقوالهم ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفهم وفق المادة ( ٤٤٣ ) ق ع".