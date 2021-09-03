الخلية تستعرض فعاليات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة في أسبوع

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من 26 اب لغاية 2 أيلول 2021 ، كانت كالأتي:1.حالات انسانية 152.فض المشاجرات 13713. ضبط عجلات مطلوبة 444.تبرع بالدم 285.انقاذ الغرقى 26.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 1877.القبض على متسولين 5358.القبض على سراق 129.القبض على مخمورين 21610.ضبط حزام ناسف 911. احالة متهمين الى المحاكم 20612. ضبط اسلحة 64 كدس عتاد 213. ضبط اعتدة 106214. تنفيذ اوامر القبض 158515.القبض على ارهابي 2616. ابطال مفعول عبوة ناسفة 417. طبع لوحات السيارات 3112718. اصدار اجازات السوق 1856519. اصدار سنوية السيارات 3691720. القبض على عصابات مهمة 521.القبض على مطلقي العيارات النارية 622. الدكات العشائرية 4".