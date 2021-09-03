"مجزرة" في بابل.. مقتل واصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بطريقة بشعة (فيديو)

أقدم رجل، اليوم الجمعة، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد حصول مشاجرة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة "سكين" وهروب الجناة الى جهة مجهولة، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس علي هلال الشمري، باستنفار كافة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن".

وتابع البيان، انه "في أقل من ساعة واحدة تمكنت قوة من قسم شرطة الاسكندرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل ومعه إثنين آخرين إشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم كافة الى مركز التحقيق المختص لإكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء".

ووالد الشابين يروي ما حصل بالفيديو ادناه: