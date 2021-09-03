اطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي ومصدر يوضح

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق صافرات الانذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي لغرض الفحص التجريبي".