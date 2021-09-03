العمليات المشتركة تنفي اخلاء عدد من مقراتها في كركوك

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها " شددت على عدم صحة المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاء عدد من مقراتها" ،وتؤكد انها معلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الانشطة الارهابية".واضافت ان "قيادة المقر المتقدم ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة ،وتدعو وسائل الاعلام للدقه بمعلوماتها ودعم القوات الامنية بمهامها" .