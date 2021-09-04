أمنية الانتخابات تؤكد ضرورة المشاركة في الاقتراع لـ"ضمان الصوت الحقيقي"

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد في مقر وزارة الداخلية، اليوم، مؤتمراً للجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، برئاسة الفريق الاول الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وبمشاركة وحضور اعضاء اللجان الاساسية والفرعية والعديد من الضباط والقادة من الجهات الأمنية المشرفة على الأمن الانتخابي".وجرى خلال المؤتمر، وفق البيان، "مناقشة اخر المستجدات الخاصة بالموقف الأمني وكيفية توفير السبل الملائمة للعملية الانتخابية والتأكيد على الوقوف بجهة محايدة من جميع القوى السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية في العراق وعلى أهمية مشاركة المواطن في الانتخاب لضمان الصوت الحقيقي في اختيار ممثلين الشعب في مجلس النواب".