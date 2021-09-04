القوات الامنية تعتقل شخصين على خلفية أحداث "ناحية الاسكندرية"

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال شخصين على خلفية أحداث "ناحية الاسكندرية" شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تعتقل اثنين بعد حرق عدد من المحلات والاعتداء على ضابط".

وقرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في ناحية الاسكندرية بالمحافظة، على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.