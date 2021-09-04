الإعلام الأمني تعلن اعتقال ستة متهمين بأحداث "الاسكندرية"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال ستة متهمين بأحداث "الاسكندرية" شمالي محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في محافظة بابل تلقي القبض على ٥ متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت في (حي عداي) بمنطقة القرية العصرية وراح ضحيتها اثنين من طرفي المشاجرة وجرح اخر".

وأضافت "كما القت القبض على متهم اخر حاول هو ومجموعة حرق عدد من المحال في سوق القرية العصرية، وما زالت القوات الأمنية تجري عملية بحث عن بقية المتورطين في هذا الحادث".

وقرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في ناحية الاسكندرية بالمحافظة، على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.



ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.