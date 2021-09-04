رفع حظر التجوال في الاسكندرية شمالي بابل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد اعطاء مهلة والقبض على عدد من المتهمين بحرق محلات، القوات الامنية ترفع حظر التجوال عن الاسكندرية".

وقرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في ناحية الاسكندرية بالمحافظة، على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.