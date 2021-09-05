تفاصيل هجوم داعش على عناصر الشرطة الاتحادية في كركوك

وقال المصدر في لـ السومرية نيوز، إن "حادث كركوك نفذ في بادئ الامر عن طريق هجوم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش ما اسفر عن استشهاد جميع عناصر النقطة".وتابع، "بعدها تفجير عبوة على عجلة نوع همر اسفرت عن استشهاد جميع من بداخلها مع احتراق الهمر بالكامل".وأضاف المصدر، أن "مجموع الشهداء 12 بينهم ضابط".واشار الى، انه "تجري الان عملية امنية هناك ومن المحتمل ستكون هناك تغيرات في القيادات الامنية بعد نتيجة للخروقات المتكررة".