القبض على 4 مطلوبين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٤٤٢(تسليب)على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (سويب) غرب بغداد".وفي السياق ذاته "ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول، القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٤٦(سرقة) في منطقة حي الحرية بناحية الوحدة جنوب شرق بغداد".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الاول للفرقة بلاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام النهروان تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦ (قتل) في منطقة (الكرزية) جنوب شرق بغداد".واشار الى أن "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٣٢(تهديد) في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".ولفت البين الى ان "المطلوبين تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".