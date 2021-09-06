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الامن النيابية تقترح خارطة طريق للحد من الخروقات الامنية

أمن

2021-09-06 | 04:01
الامن النيابية تقترح خارطة طريق للحد من الخروقات الامنية
813 مشاهدة

اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، اليوم الاثنين، ان القضاء على الزمر الارهابية والحد من نشاطها بحاجة الى تفعيل الجهد الاستخباري والقيام بضربات جوية نوعية والاستفادة من خبرات جهاز مكافحة الارهاب.

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك حالات عبور تحصل لبعض العناصر الخطرة التابعة لزمر داعش الارهابية من الجانب السوري الى العراق، وتنقلهم يكون عن طريق الجزيرة نتيجة لوعورة وصعوبة مسكها، ونعتقد ان المعركة مع داعش ليست معركة قطعات عسكرية بل هي معركة استخبارية"، مبينا ان "الخروقات الاخيرة لزمر داعش الارهابية جائت نتيجة لاستغلال زمر داعش لاي مناطق رخوة او فرصة تسمح لها بتنفيذ تلك الهجمات وسفك الدم العراقي".

واضاف الشمري، ان "تفعيل الجهد الاستخباري بشكل اكبر والقيام بضربات جوية مركزة هو الاساس في القضاء على تلك الزمر الارهابية، اضافة الى الاعتماد على خبرة جهاز مكافحة الارهاب والتركيز على المعلومة الاستخبارية الدقيقة وكما حصل قبل عدة اشهر في جزيرة الحضر حين تم تنفيذ ضربة نوعية من جهاز مكافحة الارهاب ادت الى مقتل عدد من القادة تجاوز الـ 42 قيادي">

ولفت الى ان "دور المواطن سيكون له الدور المهم للحد من هجمات الارهابيين ولدينا تجربة الموصل حيث ان جميع العناصر الإرهابية والاوكار التي تم مداهمتها حصل نتيجة لمعلومات استخبارية دقيقة من المواطنين في المحافظة".

واكد عضو لجنة الامن النيابية ان "الواجب على القوات الامنية والاستخبارية البدء بعمليات استباقية وعدم انتظار حصول الهجوم من زمر داعش للبدء بالرد عليهم".
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