عمليات بغداد تعلن تفاصيل خطة أربعينية الإمام الحسين (ع)

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق سيشهد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، زيارة مليونية كبيرة ألا وهي الزيارة الاربعينية للأمام الحسين عليه السلام، وبهذه المناسبة أعدت قيادة عمليات بغداد خطة أمنية خاصة لتأمين الحماية للزائرين والمواكب الخدمية، وسيتم تنفيذ الخطة قبل أسبوع من موعد الزيارة، والقيادة حالياً في طور توزيع القطعات ضمن قاطع المسؤولية في شمال وشرق بغداد التي ستشهد توافد اعداد كبيرة من الزوار المتوجهين الى كربلاء المقدسة".وأضافت، أنه "سيتم تأمين الطرق للزائرين الوافدين سواء سيراً أو بالعجلات، كما وان الخطة الأمنية مُحكمة وذات مرونة عالية، وتتضمن محاولة التقليل من قطع الطرق أو القطع الجزئي لخط سير الزائرين عند الضرورة".وأشارت إلى "وجود خطط لإسناد للخطة الأمنية، إذ ستقوم وزارتا الدفاع والداخلية بتعزيز قطعات قيادة العمليات بغداد لتأمين الحماية، وكذلك طائرات القوة الجوية وطيران الجيش بالإضافة الى تفعيل الجهد الاستخباري بخطة مراقبة لجميع قواطع المسؤولية، كما يوجد تنسيق مع محافظتي ديالى وصلاح الدين باتجاه الحدود الفاصلة مع بابل وكربلاء".وفي سياق متصل، بينت القيادة أنه "تم عقد مؤتمر في مقر القيادة لمسؤولي الهيئات وأصحاب المواكب المسجلة والمثبتة اماكنها على طريق الزائرين وبحضور ممثلين عن ديوان الوقف الشيعي، والتوجيه بضرورة الالتزام بإجراءات لجنة الصحة والسلامة حول الوقاية من وباء كورونا، إضافة الى ضرورة التدقيق الأمني للعناصر القائمة على الخدمة في للمواكب، ومحاربة الشائعات التي تهدف إلى بث الرعب والخوف في صفوف الزائرين".