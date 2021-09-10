بعملية نوعية..شرطة الطاقة تقبض على عدد من المتهمين في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "خلال عملية نوعية تمكن قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط في سيطرة "سويب" من إلقاء القبض على ٦ متهمين، كما تمكنوا من ضبط عجلاتهم نوع "صهريج" أثناء محاولتهم عبور السيطرة، جاءت عملية القبض بعد تدقيق أوراقهم وتفتيش العجلات، حيث تبين جود تلاعب في كميات المنتوج النفطي الذي يحملونه".واضافت، انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل أحد مراكز شرطة النفط ليتم عرضهم أمام القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".