الأمن يخترق "ولايتين داعشيتين" ويطيح بخمسة من عناصرها

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الاطاحة وفق مذكرة قضائية بخلية مكونة من ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم عمل عنصراً استخبارياً ضمن ما يسمى ولاية كركوك".وأشار البيان إلى "تمكن المفارز الأمنية في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما تسمى بولاية الفرات".وأشارت إلى "تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".