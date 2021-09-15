إصابة شخص بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة شخص بهجوم مسلح في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص ضمن منطقة الحكيمية في البصرة". وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".