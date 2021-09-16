القبض على 5 مطلوبين في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 5 مطلوبين بينهم متهمين بقضايا المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من شعبة مخدرات الكرادة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين عرب الجنسية مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد ".