القبض على متهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب إجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع".

واضاف البيان، ان "مفارز مكافحة الاجرام نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والزهور وحسينية المعامل والكرامة والبياع والصالحية والمحمودية وابي غريب والحرية والتاجي والمنصور وحي العامل حيث تم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٥٢ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ق.ع".

وتابع، انه "تم القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب وبغداد الجديدة والقدس والكاظمية وباب الشيخ والغزالية وتم توقيفهم وفق المادتين القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".