بينهم فتيات.. القبض على 34 متهما بمواد قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة الـ(24) تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعة ميدانية ورصد تواجده في منطقة أبو غريب والمطلوب الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل".وأضافت أن "قطعات فرقة المشاة الحـــادية عشر تمكنت من إلقاء القبض على (19) متهما مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وفي غضون ذلك تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (8) متهمين بقصايا السرقة، والقتل، وحيازة السلاح وتعاطي المخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة".وعلى صعيد أمني آخر، "نفذت قوة مشتركة من استخبارات اللواء (15) شرطة اتحادية واستخبارات وامن الكرادة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واجب إلقت القبض خلاله على أربعة فتيات بتهمة تعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة الكرادة".كما تمكنت "مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة بتهمة النصب والاحتيال".وأكد بيان الخلية "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".