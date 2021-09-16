الإطاحة بامرأة ضمن عصابة نسائية متخصصة بالسرقة في ميسان

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفرزة أمنية من شعبة مكافحة إجرام العمارة بالتعاون مع مفرزة الانضباط، ألقت القبض على إحدى المتهمات في سوق العمارة الكبير، وهي ضمن عصابة نسائية متخصصة بسرقة الحقائب النسائية في السوق".واضاف أن "المتهمة اعترفت صراحة بقيامها مع افراد العصابة المتكونة من ثلاث نساء بتنفيذ 7 عمليات سرقة من خلال تتبع المتبضعات في الأسواق الشعبية وسرقة حقائبهن الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية التي بداخلها"، مشيراً إلى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق المادة 446 ق ع".