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توصيات أمنية مهمة للمواطنين واصحاب المواكب تتعلق بـ"زيارة الأربعين" (وثيقة)

أمن

2021-09-17 | 08:15
توصيات أمنية مهمة للمواطنين واصحاب المواكب تتعلق بـ"زيارة الأربعين" (وثيقة)
2,048 مشاهدة

وجهت قيادة شرطة محافظة بابل، توصيات أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) ، فيما أشارت الى أن تعاون المواطنين بهذه الطريقة يسهم بشكل كبير في مساندة القوات الأمنية للقيام بمهامها بشكل متقن وإتمام الخطة الأمنية للزيارة على نحو أفضل.

وذكر مدير علاقات وإعلام القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التوصيات الخاصة بالزيارة، تضمنت إن كفيل الموكب هو المسؤول المباشر عن أمن الموكب، ووضع أشخاص معرفين من الموكب عند مداخلة وقرب أماكن الطهي كذلك لوحة تعريفية بواجهة الموكب"، لافتاً الى ضرورة "الفحص اليومي للموكب وماحوله وجميع محتوياته من الناحية الأمنية".
 
وأضاف انه "لايسمح بحمل السلاح حتى وان كان مرخصاً خلال فترة الزيارة"، كما انه "عند ملاحظة أية حالة سلبية، فيجب التوجه الى اقرب مفرزة أمنية ، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة".
 
وأهاب الحسيني الى "الاستعانة بالمفارز الأمنية لتلبية متطلبات الموكب (غاز، ماء، نفط) لوجود عجلات مخولة بذلك والتعاون مع الدوائر الخدمية، وضرورة السير ضمن الطرق المؤمنة والمهيئة من الناحية الأمنية وتجنب الأكل والشرب وتعاطي الأدوية من غير المعرفين".
 
داعياً الزائرين الكرام بـ"حمل أحد المستمسكات الرسمية ووضع بطاقات تعريفية عند الأطفال وكبار السن"، منوهاً الى ضرورة "الاستفادة من ترقيم أعمدة الإنارة لتحديد الموقع، فضلاً عن مراكز إرشاد التائهين المنتشرة ضمن مسير الزائرين".
 
مؤكداً على اهمية "الملاحظة المستمرة للأكياس والحقائب الشخصية المحمولة خشية إستبدالها بأخرى مشبوهة ، والانتباه للاجسام الغريبة المتروكة"، مبيناً ان "في حالة الشك فيجب اخبار المفارز الأمنية القريبة".
 
وتابع انه "في حال سماع منبهات عجلات الشرطة أو الإسعاف والدفاع المدني ، فهذا معناه ان هناك حالة طارئة"، مما يتطلب "فسح الطريق فورا أمامها والابتعاد قدر الإمكان عن المنطقة ليتمكن أصحاب الاختصاص من إنجاز مهامهم".
 
مشيراً الى ان "تعاون المواطنين مع القوات الامنية في الالتزام بتلك التوصيات سيسهم الى حداُ كبير في إتمام الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين ( عليه السلام ) على نحو أفضل".

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