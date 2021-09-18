الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على الارهابي "ابو خديجة" شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية، ان "مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات القت القبض على احد ارهابيي داعش في ناحية المشاهدة شمالي بغداد، والذي ورد اسمه في اكثر من مكان بضمنها بودرة رواتب داعش والمطلوب بعدة قضايا ارهابية وفق المادة ٤ إرهاب".ولفتت الى ان "العملية الاستباقية النوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة المصادر وباسناد من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعتين، لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد الارهابي في قرية خمسة التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".