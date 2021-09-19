الاستخبارات تداهم وكرا لداعش وتحرق عجلة لهم في الانبار

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن مهامها لتعقب وملاحقة فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم، واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠، تمت مداهمة احد اوكار الارهاب الداعشي الذي يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية، والاستيلاء على عجلة نوع دايو برنس تستخدم للتنقل وتوفير الدعم اللوجستي بالاضافة الى افرشة واغطية في شمال قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصكار في صحراء الرطبة بالانبار".وأشارت إلى أنه "تم حرق العجلة من قبل قوة الواجب فيما تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الوكر ومحتوياته بالكامل".