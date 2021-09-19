أمنية الانتخابات تبحث السبل الملائمة لانجاح عملية الاقتراع

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد في مقر القيادة اليوم، اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي برئاسة الفريق الاول ركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وبمشاركة وحضور كافة اعضاء اللجان الاساسية والفرعية والعديد من الضباط والقادة من الجهات الأمنية المشرفة على الأمن الانتخابي".وجرى خلال الاجتماع، "مناقشة اخر التحضيرات والمستجدات الخاص بتأمين العملية الانتخابية وكيفية توفير السبل الملائمة والتأكيد على الوقوف بجهة محايدة من جميع القوى السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية في العراق وعلى أهمية مشاركة المواطن في الانتخاب وتوفير الحماية والقوة الامنية اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل عملية تصويت آمنه خلال الاقتراع الخاص الذي يسبق الاقتراع العام ولضمان الصوت الحقيقي في اختيار ممثلين الشعب في مجلس النواب".