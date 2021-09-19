الإعلام الأمني تعلن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
طهران.. خامنئي يعين قائداً جديداً للقوات الجوية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الإعلام الأمني تعلن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى

أمن

2021-09-19 | 14:15
الإعلام الأمني تعلن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى
766 مشاهدة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد بعملية أمنية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن شرعت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، بعملية امنية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير قاطع المسؤولية، فقد تمكنت قطعات قيادة عمليات ديالى المتمثلة باللواء الثاني في الفرقة الأولى ولواء مغاوير القيادة أثناء البحث والتفتيش في المحورين الشمالي والحنوبي من العثور على ٣٢ عبوة ناسفة و٤ مساطر تفجير مخبئتين بالحشائش مقابل قرية الخلفاء تم تفجيرهما موقعيا".
 
وأضافت "كما عثرت أيضاً على بندقية كلاشنيكوف و٤ مخزن عتاد كلاشنكوف وعاكستي شحن و٦ اجهزة موبايل وكاتمين للصوت وعتاد بندقية مختلف عدد ١٥٠ اطلاقة و١٥ قداح كهربائية وفتيل تفجير بطول ١٥ متر و٥ سبح تفجير ومستوعب بلاستيكي يحتوي على نترات C4 تم تفجيرها موقعيا".
 
وتابع البيان أنه تم العثور على "لغمي دبابة وراية لعصابات داعش ومواد غذائية متنوعة واواني طبخ وملابس عسكرية ومدنية وافرشة واغطية ومواد أخرى، فضلا عن العثور على وكرين للإرهابيين بداخلهما أسلحة واعتدة ومواد غذائية وارزاق وافرشة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:38 | 2021-09-19 17:38
17:16 | 2021-09-19 17:16
17:06 | 2021-09-19 17:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة تزف نبأ سارا للحاصلين على لقاح كورونا
40.71%
04:04 | 2021-09-19
الصحة تزف نبأ سارا للحاصلين على لقاح كورونا
04:04 | 2021-09-19
الصحة العالمية تزف بشرى بشأن &quot;لقاحات كورونا&quot;
14.8%
16:00 | 2021-09-18
الصحة العالمية تزف بشرى بشأن "لقاحات كورونا"
16:00 | 2021-09-18
توضيح هام من شركة توزيع المنتجات النفطية حول انباء رفع اسعار الوقود
13.13%
07:26 | 2021-09-18
توضيح هام من شركة توزيع المنتجات النفطية حول انباء رفع اسعار الوقود
07:26 | 2021-09-18
4 علامات في العين تدل على قرب الاصابة بجلطة دماغية
11.51%
04:03 | 2021-09-19
4 علامات في العين تدل على قرب الاصابة بجلطة دماغية
04:03 | 2021-09-19
وفاة رئيس دولة عربية سابق
10.1%
18:29 | 2021-09-17
وفاة رئيس دولة عربية سابق
18:29 | 2021-09-17
انخفاض في معدلات إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
9.76%
09:00 | 2021-09-18
انخفاض في معدلات إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:00 | 2021-09-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X