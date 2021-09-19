استحداث قوة لردع النزاعات العشائرية في البصرة

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان، إنه "بعد دراسة الواقع الأمني لقاطع المسؤولية تبين أن البصرة من أفضل المحافظات الآمنة لولا النزاعات العشائرية التي أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية وعكست الصورة السلبية لمحافظة البصرة لذلك تقرر استحداث قوة قادرة لمجابة تلك النزاعات والقضاء عليها أو الحد منها".وأضاف قائد العمليات أن "الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعمل وبشكل جدي على نصب كامرات المراقبة الذي يعد من أهم المشاريع الأمنية"، مؤكداً أن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للمواطنين خلال الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات البرلمانية".وأشار الى "العمل مع الجهات ذات العلاقة على أيجاد بنى تحتية قادرة على غلق منافذ توريد المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".