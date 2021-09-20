الاطاحة بعصابة تزور سندات عقارية عائدة لمتوفين واخرى لمهاجرين خارج البلاد

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معلومات توفرت عن وجود أشخاص يقومون بتزوير سندات عقارية عائدة إلى مواطنين متوفين او منهم من يعيش خارج البلاد وبيعها إلى أشخاص آخرين"، مبينة ان "مديرية مكافحة أجرام بغداد تحركت على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة التفاصيل".واضافت انه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بتزوير السندات العقارية"، لافتة الى "تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ /٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".