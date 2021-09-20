عمليات تفتيش في جرف النصر لتأمين طريق الزائرين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي انطلقت بالتعاون المشترك مع قطعات الجيش وعمليات كربلاء بعمليات تفتيش في مناطق جرف النصر صباح اليوم الاثنين".وقال المعاون العسكري لقيادة عمليات الجزيرة، ان "اللواء ٤٧ واللواء ٤٥ قد باشرا بعمليات التفتيش في مناطق الحي العسكري الممتد على طريق كربلاء الذي يكون هو طريق الزائرين في الايام المقبلة".واضاف ان "هذه العمليات جاءت بالتنسيق المشترك مع قيادة عمليات كربلاء لتأمين طريق الزائرين في زيارة الاربعين".