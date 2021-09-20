بالجرم المشهود.. القبض على متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " مفارزها القت القبض على متهمين اثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود بحوزتهم كمية من مادتي الكريستال والحشيشة، مع ضبط أدوات تستخدم للتعاطي، وقنابل يدوية عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق للعجلات المارة عبر إحدى سيطرات المحافظة".واضافت انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".